اجتماع للجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري

يعقد قادة الدول العشر في اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، اجتماعا الشهر الجاري في العاصمة الكونغولية برازافيل، لتوحيد الموقف الإفريقي حول الأزمة الليبية.

وأعلنت الرئاسة التونسية في منشور لها على فيسبوك أن وزير خارجية الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى قد سلم أمس دعوة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، لحضور الاجتماع المزمع عقده في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حيث جدد سعيد التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى الإسراع في إيجاد حل سلمي للأزمة، مذكرا بمبادرته لجمع ممثلي القبائل والجمعيات الليبية في تونس للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالحة الوطنية بعيدا عن التدخلات الخارجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا