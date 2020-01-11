خارجية الوفاق: نرحب بالجهود الإيطالية للتسوية في ليبيا

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني إنها ترحب بجهود الحكومة الإيطالية من أجل إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا وإنهاء الصراع بما يوقف حمام الدم في البلاد.

وفي تصريح لوكالة نوفا السبت، وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق قال محمود خليفة: إن إيطاليا دولة صديقة لليبيا ولها تأثير فاعل على مختلف الأطراف في ليبيا، وإن جهودها من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد هي محل ترحيب وتقدير من حكومة الوفاق.

وأضاف خليفة، إن الحل العسكري أثبت فشله في ليبيا وأن الحل السياسي هو الذي سيخرج البلاد من الفوضى التي تعاني منها حاليا، وذلك في حال نجحت الأطراف الدولية في إيقاف المعتدي على طرابلس وإجباره على الانسحاب من العاصمة.

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