ركن البحرية بالقيادة العامة يعلن ميناءي مصراتة والخمس منطقتين عسكريتين مغلقتين

ليبيا – قال الناطق باسم رئاسة الأركان البحرية بالجيش علي ثابت إن رئاسة الأركان البحرية وجهت خطابا لمصلحة الموانئ والنقل البحري يقضي بالإعلان دوليا عن منع السفن المبحرة إلى ميناءي مصراته والخمس التي تعتبر في حدود منطقة العمليات العسكرية والمعلن عنها مسبقا من قبل الجيش.

ثابت وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية “أمس الجمعة أضاف أن أي سفينة أيا كان حجمها تدخل إلى مجال منطقة العمليات العسكرية ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة.

وأكد أن بعد دخول قوات النخبة واقتحام ميناء سرت قامت الزوارق الحربية والجرفات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان البحرية بالجيش بتأمين الساحل الممتد من سرت حتى طرابلس وسيتم التعامل مع أي هدف عسكري أو أي تحرك مشبوه علي هذا الساحل.

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