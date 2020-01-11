غرفة عمليات سرت: صدينا هجوم للميليشيات على تخوم بلدة أبو قرين شرق مصراتة

ليبيا – قالت المسؤول الإعلامي في غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للجيش إنتصار محمد إن مدينة سرت كانت العاصمة السياسية للبلاد وعانت الويلات منذ اندلاع أحداث 17 فبراير 2011، مشيرة إلى الموقع الاستراتيجي للمدينة التي تقع في منتصف ليبيا وتربط الشرق بالغرب.

المسؤول الاعلامي للغرفة كدت في تصريح لصحيفة “الإتحاد” اليوم السبت أكدت أن الميليشيات المسلحة بمصراتة تعتبر مدينة سرت خط الدفاع الأول عن مدينتهم.

وعن الأوضاع العسكرية في سرت، لفتت إلى تمركز قوات الجيش على تخوم بلدة أبو قرين، مؤكدة صد قوات الجيش لهجوم الميليشيات من عدة محاور في محاولة فاشلة منهم للتقدم إلا أن وحدات الجيش تمكنت من دحرهم وغنم عدة آليات مسلحة منهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية