تعرف على الترتيبات الأمنية في سرت بعد سيطرة الجيش عليها

عقد بمقر مديرية أمن سرت الجمعة اجتماعا أمنيا موسعا للغرفة الأمنية المشتركة التي تضم قوات الجيش والشرطة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية (المؤقتة سابقا) أن المشاركون في الاجتماع اتفقوا على تفعيل عمل الغرفة الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة ومختلف القطاعات الخدمية في المدينة بما يكفل تقديم كافة الخدمات للمواطنين وضمان عدم انقطاعها كما اتفق المجتمعون على ضرورة مساندة أجهزة وزارة الداخلية للقيام بدورها في تأمين المدينة وحماية ظهر القوات المسلحة العربية الليبية ومنع أية خروقات أمنية قد تحدث على أن يكون عمل الغرفة تحت إشراف النيابة العامة لتطبيق أعلى درجات الإجراءات القانونية.

وأكد مدير مكتب الإعلام الأمني الرائد طارق الخراز الانتشار المكثف لمختلف وحدات وأجهزة الشرطة داخل شوارع وأزقة المدينة بما يكفل عدم وجود أي خرق أمني من شأنه زعزعة الاستقرار الذي تشهده المدينة حاليا مشيرا إلى مشاركة مديريات أمن طوق سرت وإدارة الدعم المركزي، وإدارة البحث الجنائي في تأمين المدينة بما يكفل استمرار تقدم الجيش نحو أهداف أخرى.

وضم الاجتماع مدير إدارة المدفعية والصواريخ بالقيادة العامة اللواء المبروك المقرض المكلف بتسيير الغرفة، ومدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، ومساعد مدير إدارة الشرطة العسكرية العميد باسط بوغريس ومدير أمن سرت العقيد مامي الطرشاني، ومدير أمن البريقة العقيد إيهاب الكزة، ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، ومدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الرائد طارق الخراز، ومختلف مسؤولي الأجهزة الأمنية والقطاعات الخدمية في المدينة.