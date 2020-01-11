الزائدي يوجه هذه الرسالة لأهالي طرابلس

وجه أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفي الزائدي رسالة إلى شباب ابوسليم والهضبة وعين زارة وسوق الجمعة والفلاح والدريبي.

وقال الزائدي في الرسالة التي وجهها عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “في عشرينات القرن الماضي استجلب الطليان مجندين أحباش وارتريين لقمع المقاومة، فما كان من أجدادنا إلا أن ردموهم في سدر تلك (الخلات) المحيطة بطرابلس” مضيفا “اليوم تحشد سلطة المليشيات مرتزقة أتراك وإرهابيين من سوريا والعراق، يخوضون اليوم معارك ضد القوات المسلحة في محاور القتال، عليكم بهم فهم يجهلون الشعب الليبي، ويجهلون الأرض التي جئَ بهم ليدفنوا فيها ليروا حقيقة الليبيين والليبيات وليتعرفوا عمليا على طبيعة الشعب الليبي”.