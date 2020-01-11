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المونيتور: عسكريون أتراك بصفوف القتال الخلفية في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت صحيفة المونيتور الأمريكية تقريراً جديداً حول التدخل التركي العسكري في ليبيا، أشارت خلاله إلى أن العسكريين الأتراك يتواجدون في صفوف القتال الخلفية.

ورجحت الصحيفة أن السبب في ذلك مرتبط بالنتائج المخيبة للآمال التي خرج بها أردوغان من اتصالاته مع روسيا والولايات المتحدة وتونس التي رفضت أن تكون جزءاً من الصراع العسكري في ليبيا.

ووصفت المونيتور خطة الرئيس التركي لنقل ميليشيات سورية إلى ليبيا بأنها مهمة جداً باعتبارها اختبار تجريبي لقدرته على استغلال آلاف المقاتلين بصورة تضمن تدفقهم إلى مكان بعيداً عن الحدود التركية بعد انتهاء الحملة السورية.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن توظف أنقرة هؤلاء المقاتلين في شركة عسكرية خاصة قد يتبناها أردوغان، بعد انتشار أخبار وتقارير تفيد بتورط شركة “سادات” التي يديرها كبير المستشارين السابقين للرئيس التركي اللواء عدنان تانريريدي، ورغم نفيه المتكرر لذلك إلا أن سياسة أنقرة مؤخراً تتجه لتأكيد ذلك، بحسب المونيتور.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • حاجة تقرف … لكن موش بطال برضه لو جابوا كل الاشكال المسخ دول مع الاشكال اللي تبع الشركات الروسي و الامريكاني و الانجليزي و ” الفرنساوي” ( بس دول جيش بحاله) و الطلياني و الجنوب افريقي الي ليبيا و يتدقوا دقه تمام ….(بس فين القوة تللي تنفذ ده!!!!

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  • فشلت هذه الخطة فى سيناء وقام الجيش المصرى بسحق كل من ارسلهم اردوغان وستفشل فى ليبيا لنقل التجربة المصرية فى ليبيا

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