الفيرس: أردوغان يلعب بكل الأسلحة وغير قادر على دعم حكومة الوفاق بقوات من جيشه

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب محمد بشير الفيرس الموقف التركي بـ”البراغماتي” وأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلعب بكل الأسلحة.

بشير وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم السبت أضاف:” أردوغان يشعر بعدم قدرته على تنفيذ ما وعد به حكومة الوفاق بمدها بقوات من جيشه ولذا أصبح في موقف حرج أمام السراج والعالم فلجأ إلى طلب الهدنة ليكسب جزءاً ولو بسيطاً لحفظ ماء الوجه”.

وفي تعليقه على مزاعم حكومة الوفاق وإتهامها بوجود مرتزقة من شركة “فاغنر” الروسية يقاتلون في صفوف الجيش، قال عضو مجلس النواب:” هي مجرد أبواق تتظاهر بالشجاعة والتحدي لكن في أعماق قلبها تتمنى أن تتوقف الحرب”.

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