الجالية المصرية في المرج تنظم وقفة إحتجاجية تنديدا بالتدخل التركي في ليبيا

المرج 11 يناير 2020 (وال) _ نظمت الجالية المصرية في المرج، أمس الجمعة، وقفة إحتجاجية ، للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا.

وندد المشاركون في الوقفة بالتدخل التركى، معبرين عن تأييدهم للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، و إستعدادهم للجهاد في سبيل الله ضد الغزاة الأتراك.

وحضر الوقفة الإحتجاجية التي نُظمت بساحة السوق، كلاً من أهالي المدينة ورؤساء القطاعات الخدمية، والجهات الأمنية.

وأكد المحتجون في وقفتهم على عمق العلاقات الليبية المصرية والعلاقات الثنائية للشعبين. (وال _ المرج) أ ف / ه ع

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