سيناتور إيطالي يدعو لتشكيل قوة حفظ سلام في ليبيا بقيادة روما

ليبيا – رأى سكرتير الحزب الإشتراكي الإيطالي ريكاردو نينتشيني أن تشكيل قوة لحفظ السلام في ليبيا تحت القيادة الإيطالية كما هو الحال في لبنان في عام 2006 أفضل إذا كانت تتبع قرار الأمم المتحدة.

نينتشيني وفي بيان له أمس الجمعة نقلتها وكالة “نوفا “الإيطالية قال:”الأمر يتعلق بقوات أوروبية بقيادة إيطاليا مع قواعد اشتباك دقيقة ومحدودة إنهاء الحرب وحماية المدنيين وتجنب استئناف الإرهاب والسيطرة على تدفق المهاجرين”.

وأشار السيناتور الإيطالي إلى أن المبادرة ستسمح لإيطاليا باستئناف دورها المركزي في البحر المتوسط.

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