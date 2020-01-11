اليوم طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا.. وتحذيرات من جريان الأودية يومي الأحد والإثنين

طرابلس-العنوان

تشهد غالبية مناطق ليبيا اليوم السبت، طقسا مستقرا، بينما تظل الأجواء غائمة جزئيا على بعض المناطق الساحلية وأقصى مناطق الجنوب الغربي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وأجواء تميل للدفء نهارا وباردة خلال الليل.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع تكاثر للسحب يوم غد الأحد على غالب مناطق الجنوب الغربي مع فرصة سقوط أمطار جيدة، وتكون غزيرة أحيانا تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتشمل يوم الإثنين مناطق الشمال الغربي، مما يؤدي إلى تجمع المياه داخل المدن السكنية والأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، منبها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على غالب مناطق الشمال والجنوب تتراوح ما بين 14 و19 درجة، ولا تتجاوز 13 درجة على المرتفعات الجبلية.