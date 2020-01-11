حركة خمس نجوم الإيطالية: هدف حكومتنا تشجيع الحوار في ليبيا

ليبيا – قال زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية في اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا “كوباسير ” أنطونيو زينارو إن إيطاليا تشارك في عمل دبلوماسي دقيق، مشيراً إلى أن العمل الذي يضطلع به رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو بشأن الأزمة الليبية والشرق الأوسط أمر ثمين.

زينارو وفي بيان له نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الجمعة أضاف: “الخلافات التي استمعت إليها وقرأتها في هذه الساعات هي ذريعة عديمة الفائدة، كما أنها لا تقدم أي مساهمة إيجابية.. نحن نعمل لتقديم مساهمتنا”.

وشدد زينارو على أن :”هدفنا هو تشجيع الحوار ولهذا السبب طلبنا وقفًا فوريًا لإطلاق النار في ليبيا حيث يتم تجنب الحرب بتدخل أجنبي”، موضحا أن استقرار المنطقة أساسي لأمن إيطاليا لاسيما بهدف احتواء التهديد الإرهابي.

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