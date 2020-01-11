تركيا: ننتظر من روسيا إقناع حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا

صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، بأن بلاده تنتظر من روسيا إقناع المشير خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا.

القاهرة – سبوتنيك. وتابع، جاويش أوغلو، “فرنسا تسعى لنشر الفوضى في ليبيا من خلال دعم خليفة حفتر”.

في سياق متصل، نقلت قناة “218” الليبية عن مصدر دبلوماسي وصفته بالمطلع، قوله إن التحضيرات لعقد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية قاربت الاكتمال.

ورجح المصدر الدبلوماسي، صباح اليوم، السبت، بأن يتم الإعلان عن الموعد النهائي لعقد القمة عقب اللقاء الذي سيجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في موسكو، مساء اليوم السبت.

ولفت المصدر إلى أن الجهود الألمانية منصبة في الوقت الحالي على تثبيت وقف لإطلاق النار وجلب الفرقاء إلى طاولة الحوار واستخلاص جهد دولي لحل الأزمة ووقف معاناة الشعب الليبي.