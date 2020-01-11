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امغيب: الوفاق أصبحت رهينة أردوغان لا التشكيلات المسلحة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن تركيا ستنسحب من ليبيا بمجرد حصولها على تعويضات مالية تطمع في الوصول لها من خلال اتفاقيتها مع الوفاق.

وأشار امغيب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن تركيا تريد الانسحاب من المشهد السياسي الليبي بعد حصولها على أكبر قدر من المصالح المالية واصفاً حكومة الوفاق بأنها انتقلت من كونها رهينة للميليشيات إلى رهينة للرئيس التركي.

وكان رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي مظفر أكسوي، قد أعلن قرب البلدين من توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق تقضي بدفع تعويض مبدئي بقيمة مليارين وسبعمائة مليون دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل 2011.

وأشار أكسوي إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق في فبراير المقبل كحد أقصى، مُبيناً أن التعويضات التي ستحصل عليها تركيا عن مشاريعها المتوقفة في ليبيا ستشمل “خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ادا طاح الأسد بأكثر من اربعين دولة يكثروا السكاكيين
    ههههههههههههههههههههههههه ياوالله عليك حالة وخلاص تقول ليبيا ماكانش فيها راجل الا القدافي ومن مات معاه.. اللي يجي يطمع فيك ياليبيا يا غالية

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