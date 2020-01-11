امغيب: الوفاق أصبحت رهينة أردوغان لا التشكيلات المسلحة

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن تركيا ستنسحب من ليبيا بمجرد حصولها على تعويضات مالية تطمع في الوصول لها من خلال اتفاقيتها مع الوفاق.

وأشار امغيب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن تركيا تريد الانسحاب من المشهد السياسي الليبي بعد حصولها على أكبر قدر من المصالح المالية واصفاً حكومة الوفاق بأنها انتقلت من كونها رهينة للميليشيات إلى رهينة للرئيس التركي.

وكان رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي مظفر أكسوي، قد أعلن قرب البلدين من توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق تقضي بدفع تعويض مبدئي بقيمة مليارين وسبعمائة مليون دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل 2011.

وأشار أكسوي إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق في فبراير المقبل كحد أقصى، مُبيناً أن التعويضات التي ستحصل عليها تركيا عن مشاريعها المتوقفة في ليبيا ستشمل “خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار”.

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