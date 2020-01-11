الحكومة الليبية تنعى السلطان “قابوس”

بنغازي-العنوان

نعت الحكومة الليبية، اليوم السبت، السلطان قابوس بن سعيد عاهل سلطنة عمان الذي توفي أمس الجمعة عن عمر ناهز 79 عاما.

وقالت الحكومة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك”، “تنعى الحكومة الليبية بمزيد من الأسى والحزن وهي راضية بقضاء الله وقدره السلطان قابوس بن سعيد عاهل سلطنة عمان الشقيقة الذي وافته المنية مساء الجمعة إثر مرض عضال لم يمهله طويلا”.

وأضاف البيان “إن رحيل السلطان قابوس المعظم سيترك للأمة العربية جرحا غائرا؛ لمواقف الرجل ناصعة البياض تجاه وطنه وابناء شعبه، وعمله على استقرار الشعوب العربية واستقراراها”.

وتابع البيان “إن النهضة التي أرساها السلطان الراحل خلال 50 عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متّزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا، تجعل الحمل على خلفه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد حفظه الله ثقيلا في الاستمرار على النهج والمحافظة عليه”.

وقال البيان “نستذكر مواقف السلطان الراحل مع ليبيا وابناء شعبها وعمله على وحدة وسلامة أراضيها، والعمل على الخروج بدستورها، ونسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يعوض الوطن العربي فيه خيرا وأن يوفق خلفه لما فيه الخير للبلاد والعباد”.

وفي ختام البيان ” أعربت الحكومة الليبية في ختام بيانها عن خالص تعازيها ومواساتها لسلطنة عمان سلطانا وحكومة وشعبا، سائلة الله أن يجير الأمة العربية قاطبة في مصابها الجلل بهذا القائد الحكيم الذي منح عمره لوطنه ولأمته، كزعيم عربي سجل له التاريخ أنه بنى بلادا آمنة مطمئنة تنعم بالرخاء”.

ووري جثمان السلطان العماني قابوس بن سعيد الثرى، اليوم السبت، في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.