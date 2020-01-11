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أوغلو يتمنى من الروس إقناع حفتر بوقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، إنه يتمنى من روسيا أن تقنع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا، حسبما نقلت عنه وكالة «الأناضول».

وأضاف الوزير التركي: «نتطلع من أصدقائنا الروس أن يقنعوا حفتر بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق رئيسَي بلدينا»، مضيفا: «لا مشكلة لدينا في مشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بالحل السياسي، وهذا يشمل حفتر أيضًا، لكن عليه أولًا الالتزام بوقف إطلاق النار».

وأطلق الرئيس الروسي بوتين ونظيره التركي إردوغان مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا تبدأ من غد الأحد، رحبت بها القيادة العامة على لسان اللواء أحمد المسماري، الذي أضاف مؤكدا «استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • واو عليك فضيحه وين عنتريات تركيا بانهاء وجود جيش حفتر في طرابلس والعوده به الي ما قبل 4 ابريل 2019 أصبحت تتمني في سراب اقناع روسيا لحفتر باقاف الحرف الله يزيدكم فضائح وين جيش تركيا الذي لا يقهر ووين ارث تركيا التاريخي في ليبيا فلولا كمشه عملاء ما وطأة قدم تركي أو ايطالي ثراء مصراته

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  • على روسيا تقديم مبادرة تعتمد على النقاط الاتية :-
    1-يتولى رئيس البرلمان منصب الرئيس المؤقت للبلاد والقائد الاعلى للجيش الوطنى
    2- يتم ترشيح شخصيات توافقية لرئاسة الحكومة ويعرض اكثر من مرشح على البرلمان ليتم الاختيار باغلبية الاعضاء وليكن مثلا فتحى المجبرى نائب رئيس حكومة الوفاق
    3-يظل المشير خليفة حفتر قائد عاما للجيش الوطنى ويستمر فى دوره فى محاربة الارهاب وانهاءالمليشيات
    4- تقوم الحكومة بعملها مؤقتا من سرت لحين توافر الامن فى طرابلس
    5- يجرى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الراسية والبرلمانية خلال عام وبعد عودة المهجرين لبلادهم
    6- حظر انشاء اى حزب على اساسى دينى او جهوى او طائفى

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