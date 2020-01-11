أوغلو يتمنى من الروس إقناع حفتر بوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، إنه يتمنى من روسيا أن تقنع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا، حسبما نقلت عنه وكالة «الأناضول».

وأضاف الوزير التركي: «نتطلع من أصدقائنا الروس أن يقنعوا حفتر بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق رئيسَي بلدينا»، مضيفا: «لا مشكلة لدينا في مشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بالحل السياسي، وهذا يشمل حفتر أيضًا، لكن عليه أولًا الالتزام بوقف إطلاق النار».

وأطلق الرئيس الروسي بوتين ونظيره التركي إردوغان مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا تبدأ من غد الأحد، رحبت بها القيادة العامة على لسان اللواء أحمد المسماري، الذي أضاف مؤكدا «استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية».

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