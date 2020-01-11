خارجية تركيا: لا نمانع في مشاركة الجميع بالحل السياسي

أكد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو

وقال أوغلو بحسب قناة TRTالتركية “نتطلع أن يقنع أصدقاؤنا الروس (قائد الجيش خليفة) حفتر بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق رئيسَي بلدينا”.

وأضاف جاوش أوغلو: “لا مشكلة لدينا في مشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بالحل السياسي، وهذا يشمل حفتر أيضاً، لكن عليه أولاً التزام وقف إطلاق النار”

وأعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن بوتين وأردوغان، يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من يوم 12 يناير.

وأشارت الخارجية التركية والروسية في بيان مشترك إلى أنهما يطالبان جميع الأطراف في ليبيا الاجتماع معا حول طاولة المفاوضات من أجل السلام.