تشاووش أوغلو: ننتظر من روسيا إقناع حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا

صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، بأن بلاده تنتظر من روسيا إقناع المشير خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي بإسطنبول مع وزيرة خارجية غانا اليوم السبت، “اتفقنا مع روسيا على أن تقوم بإقناع خليفة حفتر وأن تقوم تركيا بإقناع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج بوقف إطلاق النار” .

واتهم وزير الخارجية التركي فرنسا بأنها “تسعى إلى نشر الفوضى من خلال دعم حفتر”، مضيفا “بعض الدول تسعى إلى تقويض وقف إطلاق النار في ليبيا”.

وجدد تشاووش أوغلو تأكيده أن “حفتر يعد لاعبا غير شرعي في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية