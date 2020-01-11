عقب اجتماع مراقبو تعليم طرابلس الكبرى..تعليق الدراسة لمدة أسبوع

أخبار ليبيا24

أكد مراقب التعليم ببلدية سوق الجمعة رشاد بشر اليوم السبت أنه تقرر تعليق الدراسة لمدة أسبوع في كافة المؤسسات التعليمية العام والخاص نظرًا لما تمر به مدينة طرابلس من اشتباكات.

وأوضح بشر أنه عقب اجتماع مراقبي تعليم طرابلس الكبرى تقرر إعلان العطلة وذلك نتيجة القصف الصاروخي العشوائي حفاظًا على سلامة التلاميذ والطلبة.

وأضاف مراقب تلعيم بلدية سوق الجمعة أن تعليق الدراسة يبدأ من من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس المقبل على تستأنف الأسبوع المقبل من حيث المبدأ.

وأشار بشر إلى أنه سيكون هناك اجتماعات ومتابعة يومية في حال حدوث أي تطورات بالخصوص.

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