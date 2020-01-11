وصول أكثر من 9 شاحنات وقود إلى سرت

أعلن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية (المؤقتة سابقا) البهلول الصيد أن سلسلة من القوافل الإنسانية والطبية والسلع التموينية ستصل مدينة سرت إضافة إلى أكثر من 9 شاحنات وقود وغاز الطهي أيضا ومستلزمات طبية وإسعافية وادوية غسيل الكلى وامدادات تشغيلية لمستشفى بن سينا بسرت

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان بلدية سرت وضم عضو مجلس النواب عن المدينة أبوبكر الغزالي ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية البهلول الصيد ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم ومدير الأمن بسرت عقيد ميمي لأمين ومساعد الشؤون العامة بالمديرية عقيد محمد أمراجع ومساعد الشؤون الامنية بالمديرية مقدم أبوبكر هيبة ومدير مؤسسة الاذاعات والتلفزيون بالحكومة الناطق باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي ورئيس جهاز الاسعاف والطؤارى حسن الفرجاني وعضو المجلس التسييري للبلدية فتحي ابوراوي وعضو المجلس التسييري للبلدية السنوسي الدعيكي كما حضر الاجتماع رؤساء الأجهزة الأمنية المخابرات العامة والهجرة غير الشرعية والداخلي وأمن السواحل وفرع أدارة الدعم المركزي بسرت ومندوبا عن مؤسسة الاصلاح والتأهيل بسرت

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والملفات الهامة المتعلقة بمدينة سرت في كافة المجالات منها ملف الأمن العام والاجهزة الأمنية من أجل استتباب الأمن والاستقرار بالمدينة والتأكيد على تنفيذ خطة أمنية شاملة والمجاهرة بالأمن وتشكيل غرفة أمنية مشتركة

كما تم استعراض احتياجات الأجهزة الأمنية بسرت والتي تتكفل وزارة الداخلية بالعمل على توفيرها.

كما تم الاتفاق على ان يتكفل المجلس التسييرى بحصر كافة الاحتياجات العاجلة لقطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والامن واحالتها للحكومة.