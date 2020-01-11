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هدوء نسبي شرق مصراتة – بوابة أفريقيا الإخبارية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تشهد جبهات القتال شرق مدينة مصراتة هدوء نسبيا بعد معارك عنيفة الجمعة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الليبي.

وبينت وكالة نوفا أنه بحسب شهود عيان، تتمركز حاليا وحدات من لواء المحجوب بمصراتة في قرية بوقرين شرق مصراتة، بينما تتمركز قوات الجيش منطقة الهيشة؛ طارق بن زياد و210 ووحدة من القوات الخاصة.

وفي ساعات متأخرة من مساء الجمعة، وصلت تعزيزات عسكرية لقوات الجيش قادمة من راس لانوف وأجدابيا، بينما وصلت تعزيزات عسكرية أخرى لقوات لواء المحجوب قادمة من مصراتة وزليتن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • على نسور الجو للجيش العربى دك مواقع المليشيات وسحقها لفتح الطريق لتحرير مصراطة

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  • ننييكك المصراطــــــــــــــــــــــــيه بحنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
    علشان طيززززززكم من النييكك مهريــــــــــــــــــــــــــــــه

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