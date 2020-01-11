تعليق الدراسة في طرابلس الكبرى بسبب الاشتباكات

أعلنت مراقبة التعليم بطرابلس الكبرى تعليق الدوام الدراسي لطلبة ومعلمي المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بداية من يوم غدٍ الأحد، وحتى يوم الخميس المقبل.

وأوضح قسم التواصل والإعلام التابع لمراقبة التعليم في بيان له أن قرار تعليم الدراسة اتُّخذ نظراً لما تمر به العاصمة من تطورات عسكرية واشتباكات تهدد سلامة الطلبة والمعلمين.

وأكدت مراقبة التعليم بطرابلس الكبرى أن الدراسة ستُستأنف يوم الأحد من الأسبوع المقبل الموافق 19 من يناير، حسب طبيعة التطورات الميدانية التي ستشهدها المدينة خلال هذا الإسبوع.

وأشار بيان الرقابة إلى أن ستُحيط الطلبة والمعلمين بأي مستجدات حول مدّة توقف الدراسة.

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