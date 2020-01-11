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تعليق الدراسة في طرابلس الكبرى بسبب الاشتباكات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مراقبة التعليم بطرابلس الكبرى تعليق الدوام الدراسي لطلبة ومعلمي المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بداية من يوم غدٍ الأحد، وحتى يوم الخميس المقبل.

وأوضح قسم التواصل والإعلام التابع لمراقبة التعليم في بيان له أن قرار تعليم الدراسة اتُّخذ نظراً لما تمر به العاصمة من تطورات عسكرية واشتباكات تهدد سلامة الطلبة والمعلمين.

وأكدت مراقبة التعليم بطرابلس الكبرى أن الدراسة ستُستأنف يوم الأحد من الأسبوع المقبل الموافق 19 من يناير، حسب طبيعة التطورات الميدانية التي ستشهدها المدينة خلال هذا الإسبوع.

وأشار بيان الرقابة إلى أن ستُحيط الطلبة والمعلمين بأي مستجدات حول مدّة توقف الدراسة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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    عيش خوووووووووووووول تموت مستور
    وفى طيززززك احلـــــــى خابـــــــــــــــور

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