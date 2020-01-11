اخبار ليبيا الان

مراقبة تعليم سوق الجمعة تعلق الدراسة اعتبار من الاحد ولمدة أسبوع‎

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قررت مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة بطرابلس اليوم تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة التابعة للمراقبة، بداية من غد الأحد وحتى الخميس المقبل.

وذكرت المراقبة في خطاب وجهته لمديري المدارس بالبلدية ان هذا القرار جاء حفاظا على سلامة التلاميذ والطلبة بسبب الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس والقصف الصاروخي العشوائي وعقب اجتماع مراقبي تعليم طرابلس الكبري الذي عقد اليوم السبت بحسب صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وأكدت مراقبة التعليم  انه تم الاتفاق على استئناف الدراسة من حيث المبدأ يوم الأحد 19 يناير الجاري، على أن تعقد اجتماعات لمتابعة أي تطورات بالخصوص.

يشار الى ان مراقب التعليم ببلدية سوق الجمعة هو رشاد خالد بشر شقيق هاشم بشر الذي كان يشغل رئيس اللجنة الامنية طرابلس والمستشار الامني لرئيس المجلس  الرئاسي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك