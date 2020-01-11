مُتطرقين للمبادرة الروسية.. بوتين وتميم يؤكدان على ضرورة تسوية العملية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن بوتين تبادل مع أمير قطر، الآراء حول الوضع في ليبيا، مع الوضع في الاعتبار الاتفاقيات “الروسية التركية” التي تم التوصل إليها في الثامن من يناير الجاري، بالإضافة إلى الإعراب عن ضرورة إطلاق عملية التسوية السلمية للنزاع.

وكان الرئيسان؛ الروسي بوتين، والتركي أردوغان، أعربا الأربعاء عن قلقهما البالغ إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، وخاصة القتال المكثف حول طرابلس، مشيرين إلى أن ليبيا عانت طويلاً.

وقال الرئيسان، في بيانٍ مشترك، في ظل الظروف الحرجة الحالية وفي ضوء الأهداف المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، قررنا أن نأخذ زمام المبادرة، وكوسيط، ندعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية اعتبارًا من منتصف ليبيا يوم الأحد الموفاق للثاني عشر من يناير الجاري، بإعلان وقف دائم لإطلاق النار، مدعوم بالتدابير اللازمة الواجب اتخاذها لاستقرار الوضع على الأرض وتطبيع الحياة اليومية في طرابلس وغيرها من المدن، والتجمع على الفور حول طاولة المفاوضات بهدف وضع حد لمعاناة الليبيين الناس وإعادة السلام والازدهار في البلاد .

البيان أضاف نحن على ثقة من أن الليبيين يمكنهم أن يقرروا بشكل مستقل، مستقبل وطنهم في إطار حوار على مستوى الدولة مع مراعاة مصالح جميع مواطنيها دون استثناء .

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

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