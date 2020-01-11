بعد غنم العديد منها من قبل قوات الجيش .. مسؤول عسكري تركي مقاتلي الوفاق يفتقرن للخبرة للتعامل مع مدرعاتنا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مسؤول عسكري تركي، إن المدرعات المباعة إلى ليبيا تحمل حماية تدريعية عالية، ودروعها جيدة، موضحًا أن المدرعة “كيربي” تصُنف على أنها من النوع الثقيل.

المسؤول التركي تابع في تصريحات لصحيفة “الزمان” التركية، أن الغرض من إنتاج هذه المدرعات هو نقل الجنود من مكان إلى آخر بأمان، موضحًا أنها لا تحتاج إلى أن تكون ثقيلة أو مرنة في المناورات.

وأضاف أن البرج المركب عليها من طراز “Aelsan SARP” وهو ناجح، والمدرعة الأخرى تسمى “فوران”، وهي مدرعة قوية، حسب وصفه، لافتًا إلى أن مقاتلي الوفاق يفتقرون للخبرة اللازمة للتعامل مع تلك المدرعة، والمشكلة الأساسية هنا هي عدم خبرة الجنود، فأغلبهم ليسوا من الجنود النظاميين، وإنما جنود مرتزقة، نظرتهم للمدرعة التي يؤتمنون عليها بقيمة 200-300 ألف دولار مختلفة عن نظرتنا إليها.

واختتم مقاتلي الوفاق يتركون المدرعات ويفرون من أجل إنقاذ أرواحهم أو عدم الدخول في المخاطر، إلا أن جنودنا لا يتركون مدرعاتهم دون أن تأتي لهم الأوامر بذلك .

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