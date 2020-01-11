أوغلو: لا مشكلة بالنسبة لتركيا بمشاركة حفتر بالحل السياسي.. ونتطلع لأن تقنعه روسيا بوقف إطلاق النار

ليبيا – شدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على أن بلاده تتطلع لأن تقنع روسيا “خليفة حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

أوغلو وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده السبت بمدينة إسطنبول مع وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمية في غانا شيرلي أيوركور بوتشوي قال:” نتطلع من أصدقائنا الروس لأن يقنعوا حفتر بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق رئيسي بلدينا”.

وأوضح تشاووش أوغلو أنه لا مشكلة بالنسبة لتركيا بمشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بحل سياسي في ليبيا وهذا يشمل حفتر أيضًا، مضيفاً:” لكن عليه أولًا الالتزام بوقف إطلاق النار “.

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