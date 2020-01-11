قوات الوفاق تكشف التطورات العسكرية في طرابلس

أعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب مصطفى المجعي، التطورات العسكرية في العاصمة طرابلس.

وقال المجعي لوكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت، إن قوات الجيش حاولت التقدم في محور صلاح الدين بالأمس، إلا أنها لم تنجح مؤكدا سقوط نحو 35 عنصر تابع لقوات الجيش فيما قامت القوات الجوية التابع للوفاق بأكثر من 5 طلعات جوية دمرت خلالها الكثير من الآليات العسكرية التابعة للطرف الآخر.

وأوضح المجعي أن الأوضاع في العاصمة طرابلس تشهد اليوم السبت حالة من الهدوء النسبي.

ونفى المجعي ما تردد من أنباء حول مقتل وإصابة بعض الأتراك والسوريين في العاصمة، طرابلس، مشددا على عدم وجود أي عناصر أجنبية تقاتل في المعركة الدائرة.