

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 January, 2020

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان الدائرة الإعلامية بالكرملين “تم بحث المسألة الليبية. وأطلع الرئيس الروسي ولي عهد أبوظبي على نتائج مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي جرت في الثامن من يناير الجاري في إسطنبول، وأعرب عن تأييده لتفعيل الجهود الرامية إلى الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا وتعزيز العملية السلمية بين أطراف النزاع” بحسب وسبوتنيك.