

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

11 January, 2020

نعت الحكومة الليبية (المؤقتة سابقا) السلطان قابوس بن سعيد عاهل سلطنة عمان الذي وافته المنية مساء الجمعة إثر مرض عضال لم يمهله طويلا.

وقالت الحكومة في بيان لها “نستذكر مواقف السلطان الراحل مع ليبيا وابناء شعبها وعمله على وحدة وسلامة أراضيها، والعمل على الخروج بدستورها” مضيفة “إن رحيل السلطان قابوس …سيترك للأمة العربية جرحا غائرا؛ لمواقف الرجل ناصعة البياض تجاه وطنه وابناء شعبه، وعمله على استقرار الشعوب العربية واستقراراها”.

وتابعت الحكومة “إن النهضة التي أرساها السلطان الراحل خلال 50 عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متّزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا، تجعل الحمل على خلفه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد حفظه الله ثقيلا في الاستمرار على النهج والمحافظة عليه”.