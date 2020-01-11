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التابعيتن للقيادة العامة..سرية مرادة المقاتلة وسرية شهداء الظهرة تصل لمدينة سرت

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 وصلت سرية مرادة المقاتلة وسرية شهداء الظهرة التابعيتن للقيادة العامة للقوات المسلحة إلى مدينة سرت استجابة لتعليمات آمر غرفة عمليات سرت الكبرى – آمر الشرطة العسكرية والسجون – اللواء عبدالله نور الدين الهمالي. وأكد المكتب الإعلامي لسرية مرادة المقاتلة أن اجتماعا عقده اللواء الهمالي مع آمر السرية فتح الله العبيدي الزواوي وآمر وسرية شهداء الظهرة […]

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