اجتماع موسع لتفعيل عمل الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين سرت

عقد في مديرية أمن سرت أمس اجتماع أمني موسع للغرفة الأمنية المشتركة، التي تضم القوات المسلحة وأجهزة وزارة الداخلية بالحكومة الليبية.

ووفق وزارة الداخلية فإن الاجتماع الذي حضره المجلس التسييري للبلدية، ومسؤولو القطاعات الخدمية في سرت، خلص إلى تفعيل عمل الغرفة الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة ومختلف القطاعات الخدمية في المدينة، بما يكفل تقديم كافة الخدمات للمواطنين وضمان عدم انقطاعها.

كما تم الاتفاق على ضرورة مساندة أجهزة وزارة الداخلية للقيام بدورها في تأمين المدينة وحماية ظهر القوات المسلحة.

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