وزير الخارجية التركي: نتطلع إلى إقناع روسيا لحفتر بوقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – سياسة

شدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على أن بلاده تتطلع لأن تقنع روسيا، القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن تركيا قامت بما يترتب عليها من أجل إقناع حكومة الوفاق الوطني الشرعية بوقف إطلاق النار، في حين يتعين على روسيا إقناع حفتر، مشيرا إلى صدور تصريحات رافضة من جانب حفتر للمبادرة التركية الروسية.

وأضاف أوغلو: “نتطلع من أصدقائنا الروس لأن يقنعوا حفتر بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق الرئيسين التركي والروسي”، موضحا أنه لا مشكلة بالنسبة لتركيا بمشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بحل سياسي في ليبيا يشمل أيضًا حفتر شريطة الالتزام بوقف إطلاق النار.

ولفت أوغلو، إلى وجود دول في المنطقة تسعى لإجهاض مساعي التهدئة، فضلا عن فرنسا التي تعمل على تقويض أي جهد لا تشارك فيه، مؤكدا أن فرنسا هي إحدى أبرز الجهات المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، ولفت إلى مبادرتها لقصف ليبيا في عهد معمر القذافي ودورها في الإطاحة به.

وبيّن وزير الخارجية التركي، أن باريس تتسبب باستمرار الفوضى في ليبيا، عبر تقديم مختلف أنواع الدعم لسلطة غير شرعية بما فيها السلاح، مشيرا إلى أن فرنسا تتجه مرة إلى الاتحاد الأوروبي لاستصدار قرار ضد تركيا، وأخرى إلى مصر وتجمع بعض الدول من أجل انتقاد تركيا.

ونوه مولود تشاووش أوغلو، إلى تغيب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن المؤتمر الصحفي المشترك عقب الاجتماع الذي عقد قبل أيام بمصر، حيث لم يوقع دي مايو، على البيان الختامي لاجتماع القاهرة حول ليبيا.

وتابع أوغلو: “يعملون جاهدين لاستصدار قرارات ضدنا، وكأننا نحن من نبذل كل الجهود السلبية وليس هم”، مشددا على أنه لا طائل من هكذا خطوات، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول التركية.

وذكر أوغلو، أن المبادرة التركية والروسية لا تشكل بديلا عن مسار برلين لإحياء العملية السياسية في ليبيا بل تأتي دعمًا لهذا المسار، مضيفا: “آمل أن تتمكن روسيا من إقناع حفتر ويقوم الأخير أيضا بدعم دعوة وقف إطلاق النار بأسرع وقت، قبل الليلة أو بعد منتصف الليل، ونكون بذلك خطونا خطوة هامة على طريق السلام والوحدة الوطنية في ليبيا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي بوتين، قد دعا في بيان مشترك عقب اجتماعهما بإسطنبول الأربعاء الماضي، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد.

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