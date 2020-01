تركيا: نقبل مشاركة حفتر في الحل السياسي

أكد وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، أن أنقرة لا ترى أي مشكلة في مشاركة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في صياغة الحل السياسي لليبيا، بشرط التزامه بوقف إطلاق النار.

وفي إشارة إلى أن تركيا ربما كلفت روسيا بمحاولة إقناع حفتر بالموافقة على مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيسان الروسي والتركي في آخر لقاء جمعهما، قال أوغلو إن بلاده تتطلع لأن تتمكن موسكو من إقناع المشير بوقف إطلاق النار.

وجاءت تصريحات الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بمدينة إسطنبول، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمية في غانا، شيرلي أيوركور بوتشوي.

ودعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن والتركي رجب أردوغان، الأربعاء الماضي، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بدءا من منتصف ليلة 12 يناير الجاري.

وجاء ذلك خلال لقائهما في إسطنبول، حيث ناقشا الملف الليبي وشدد الجانبان في بيان مشترك على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لإرساء السلام.

ورحب المجلس الرئاسي والأعلى للدولة بالمبادرة الروسية التركية، كما أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن ترحيبها بالمبادرة، ودعا المبعوث الأممي غسان سلامة جميع الأطراف الدولية والمحلية، إلى الاستجابة لدعوات ومبادرات وقف إطلاق النار فوراً، ووقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا، من أجل تجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء، والمزيد من المعاناة لشعبها الذي عانى الويلات جراء هذه الحرب.

