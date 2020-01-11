الهلال الأحمر يعلن تفعيل غرفة طوارئ في سرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الجمعية العامة للهلال الأحمر الليبي، عن تفعيل غرفة الطوارئ بفرع الهلال الأحمر بمينة سرت اليوم السبت.

وذكر الهلال الأحمر الليبي، أن فرع المنظمة بسرت حدد الأهداف الأساسية من إنشاء غرفة الطوارئ المتمثلة في تقييم الوضع الراهن داخل المدينة واعتماد مسؤولي الفرق المختلفة التي تقدم الاستجابة في الميدان وتسمية الأعضاء.

وأكد الهلال الأحمر، أن غرفة الطوارئ بسرت باشرت أعمالها ابتداء من صباح اليوم السبت، وذلك بعد التدريبات العملية وورشة عمل مصغرة عقدت حول إدارة العمليات والوصول الآمن ومدى تأثيرهما المباشر على جودة الخدمة المقدمة في الميدان.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت الإثنين الماضي سيطرت قواتها على كامل مدينة سرت بعد دحر قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق من المدينة، وسط ترحيب كبير من أهالي المدينة.

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