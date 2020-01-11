مركزي بالبيضاء ينفي التصريحات المنسوبة لـ”الحبري” بخصوص سعر الصرف وتوفر السيولة

العنوان_البيضاء

نفى مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم السبت التصريحات المنسوبة لمحافظه “علي الحبري” حول وجود خطة للمصرف للمحافظة على قوة الدينار وتوفر السيولة بالمصارف فور انتهاء العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تصريحات منسوبة لمحافظ المصرف المركزي بالبيضاء “علي الحبري” حول عزم “مركزي البيضاء” على تنفيذ خطة استراتيجية للمحافظة على قوة الدينار الليبي وثبات سعر الصرف على “1.38” وتوفر السيولة في المصارف خلال ثلاثة أشهر من “إعلان التحرير” وانتهاء العمليات العسكرية في العاصمة.

وأكد مكتب الإعلام بالمصرف المركزي بالبيضاء عدم صحة تلك التصريحات المنسوبة لـ “الحبري”، معتبرا إياها تصريحات مفبركة وغير صحيحة ومجهولة المصدر.