لم يبلغ سن الخامسة عشر .. مقتل طفل ضمن قوات الوفاق بأبوقرين

أخبار ليبيا 24 – خاص

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور التي توضح مقتل أحد الأطفال المنضمين لصفوف القوات التابعة لحكومة الوفاق، ضمن العمليات العسكرية التي تدور في طرابلس، منذ الرابع من أبريل الماضي.

وحسب الصور والأنباء المتداولة، نعى مسؤولو مدرسة مصراتة المركزية بنين للتعليم الأساسي أحد تلاميذها، ويدعى محمد علي المدير بالرأس علي، مواليد عام 2005م، والمنضم إلى صفوف القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وأعلن نشطاء “فيسبوك”، مقتل الطفل السالف ذكره خلال مواجهات ضد قوات الجيش، بمحور أبوقرين شرقي مدينة مصراتة مساء الخميس الماضي.

يذكر أن القائد العام للقوات الليبية المسلحة المشير خليفة حفتر، أعلن في الثاني عشر من ديسمبر عن انطلاق ساعة الصفر وبدء المعركة الحاسمة للتقدم نحو طرابلس وتحريرها.

حفتر دعا في بيانه المصور ، كافة الشباب بمختلف دوافعهم وانتماءاتهم الذين حملوا السلاح لمواجهة الجيش إلى أن يلزموا بيوتهم ويعودوا إلى رشدهم حرصا على حياتهم ومستقبلهم، مؤكدا أن هذا نداء أخير لن يتكرر في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة .

يشار إلى أن هذا هو الحال في أكثر من 20 دولة حددتها الأمم المتحدة باعتبارها ساحات قتال يتم فيها تجنيد الأطفال وإجبارهم على المشاركة في “أعمال غاية في الوحشية”، وفق بيان نشر في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال في 12 فبراير الماضي .

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