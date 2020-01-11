ميركل: لا ننوي التدخل في ليبيا ولابد من حل الأزمة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لا ننوي التدخل في ليبيا ولكن لابد من حل الأزمة.

وأضافت ميركيل خلال مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمين بوتني أنها تأمل بنجاح الجهود التركية الروسية للسلام في ليبيا مؤكدة أن برلين ستستضيف قمة للسلام في ليبيا.

من جانبه قال بوتين إن نقل مرتزقة من سوريا إلى ليبيا أمر خطير موضحا أن الوضع في ليبيا يؤثر على الاستقرار في المنطقة وينعكس بالسلب على أوروبا مضيفا أن الوقت حان لعقد محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين مشددا على أهمية وضع حد للمواجهة المسلحة في ليبيا ووقف إطلاق النار.

وردا على سؤال حول وجود مرتزقة روس في ليبيا قال: “إذا كان هناك مواطنون روس فهم لا يمثلون مصالح روسيا ولا يتلقون أموالًا منها”.