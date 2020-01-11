برئاسة البدري.. الحكومة الليبية ترسل وفدًا للجزائر لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، حاتم العريبي، إرسال الحكومة وفدًا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، اليوم السبت، لدولة الجزائر.

العريبي ذكر في تصريحات تلفزيونية أن الوفد وصل اليوم للعاصمة الجزائرية، موضحًا أنه فور وصوله اجتمع مع وزير الخارجية الجزائري، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات العامة على الساحة الليبية وموقف الحكومة الليبية .

ويتكون الوفد المرافق لنائب رئيس الحكومة، وكل من وزير الداخلية، إبراهيم بوشناف، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج ووكيل وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات.

وكان رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون, استقبل الإثنين الماضي بالجزائر العاصمة, رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني, فايز السراج، و جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية.

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول عبد العزيز جراد, و وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم و وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم, كمال بلجود.

وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد أوضح أن الطرفين ناقشا المشاورات الدائمة والمتواصلة بما يسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24