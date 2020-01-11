مراقب تعليم زليتن يتسلم صكوك الميزانية التشغيلية للمدارس

قام وكيل وزارة التعليم عادل جمعة اليوم السبت بزيارة لمراقبة تعليم زليتن التقي خلالها مراقب التعليم ميلاد النحايسي ومدراء المكاتب والأقسام بالمراقبة، وتابع معهم سير العملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية التابعة لهم، وكذلك إنجاز الملاك الوظيفي لتلك المؤسسات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة قام خلال الزيارة بتسليم صكوك الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية وبقسمة إجمالية مليون واربعمائة وستة وخمسون ألف دينار.

كما تم الاتفاق على ضرورة أن يتم الالتزام ببنود الصرف الواردة بقرار المجلس الرئاسي وأن يتولي قسم المتابعة وتقييم الاداء متابعة أعمال الصرف من قبل مدراء المدارس.