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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 January, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المزارع بمنطقة الكريمية.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة خط مشروع الأبقار بمنطقة الكريمية مسافة 1200متر مما أدى إلى فصل التغذية عن عدد 8 محمولات هوائية وعدد2 محولات أرضية بقدرة 500 الامر الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المزارع مضيفة أن مجموعة أخرى خارجة عن القانون قامت بسرقة الخط المغذي لمصنع الأسمنت بزليتن مسافة 1500 متر الأمر الذي أدى إلى فصل التيار الكهربائي من محطة 30 الجمعة