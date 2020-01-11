تعرف على تفاصيل تقدم الجيش جنوب طرابلس

بوابة افريقيا الإخبارية- طرابلس/خاص |

11 January, 2020

أكد مراسل بوابة افريقيا الإخبارية، أن قوات الجيش الليبي، تسيطر عل مواقع جديدة في عدة محاور جنوب وجنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وقال مراسل البوابة الميداني من الخطوط الأمامية بمحاور القتال، إن المحور محور بوسليم شهد اشتباكات هي الأعنف منذ بدء العملية العسكرية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في مناطق أبوسليم، ومقبرة سيدي احسين، والقاسي، مؤكدا أن قوات الجيش أحرزت تقدمات مهمة وسيطرت على مواقع جديدة.