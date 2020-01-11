تعرف على تفاصيل تقدم الجيش جنوب طرابلس

بوابة افريقيا الإخبارية- طرابلس/خاص |
11 January, 2020
أكد مراسل بوابة افريقيا الإخبارية، أن قوات الجيش الليبي، تسيطر عل مواقع جديدة في عدة محاور جنوب وجنوب شرقي العاصمة طرابلس.
وقال مراسل البوابة الميداني من الخطوط الأمامية بمحاور القتال، إن المحور محور بوسليم شهد اشتباكات هي الأعنف منذ بدء العملية العسكرية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في مناطق أبوسليم، ومقبرة سيدي احسين، والقاسي، مؤكدا أن قوات الجيش أحرزت تقدمات مهمة وسيطرت على مواقع جديدة.
وأضاف مراسل البوابة، أن قوات الجيش أحرزت كذلك تقدمات ملحوظة في محور طريق المطار وصلت من خلالها إلى مشارف حي بوسليم من اتجاه طريق المطار، في ظل تراجع ملحوظ لقوات الوفاق بالمنطقة، مؤكدا أن الجيش كبد المجموعات المسلحة خسائر فادحة في الأفراد، والمعدات والعتاد، حيث تم قتل عدد من عناصر قوات الوفاق، وتدمير عدد من الآليات المسلحة والدبابات.
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