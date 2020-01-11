المحجوب يُعلّق على احتمال دخول الجيش لمصراتة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني خالد المحجوب، إن كل الاحتمالات قد صارت مفتوحة بعد سيطرة الجيش على مدينة سرت، بما فيها الدخول إلى مدينة مصراتة.

وأكد المحجوب في تصريحات عبر برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، أن وحدات الجيش بعد دخولها وسيطرتها على مدينة سرت توجهت إلى الأمام عشرات الكيلومترات ووصلت إلى منطقة بوقرين، مبينا أن التشكيلات المسلحة لا يمكنها التمركز في المنطقة من بوقرين إلى تاورغاء وستكون هذه المنطقة عملياً تحت سيطرة الجيش الوطني.

وترك المحجوب الباب مفتوحاً للقيام بعمليات عسكرية قرب مدينة مصراتة حين قال إنه من ممكن فتح جبهات باتجاه مصراتة للقضاء على التشكيلات المسلحة فيها، منوهاً بأن تكتيك الجيش يختلف من وقت إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى بحسب الظروف والمعطيات وطبيعة المهمة العسكرية.

وأما عن الجبهات في العاصمة طرابلس، أكد العميد خالد المحجوب أن وحدات الجيش قد تقدمت إلى داخل بعض الأحياء في العاصمة طرابلس حيث ما تزال تتعامل مع أفراد التشكيلات المسلحة ومعهم مقاتلون جاؤوا من سوريا.

وأشاد المحجوب برفض أهالي العاصمة طرابلس لوجود سوريين في المدينة، مطالباً إياهم بالتعامل مع المقاتلين السوريين.

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