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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 January, 2020

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي ان وفدًا رفيعاً من الحكومة الليبية برئاسة نائب رئيس مجلس وزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، وصل اليوم، لدولة الجزائر.

وأوضح العريبي في تصريحات تلفزيونية أن الوفد وصل اليوم للعاصمة الجزائرية، وفور وصوله اجتمع مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين و المستجدات العامة على الساحة الليبية.

والجدير بالذكر أن الوفد يتكوّن من نائب رئيس الحكومة رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف و وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج ووكيل وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات.