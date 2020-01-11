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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

11 January, 2020

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت جولة تفقدية لمقر جهاز مكافحة الظواهر السلبية و الهدامة في بنغازي واقفا على سير العمل وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الجهاز.

وكان في استقبال الثني ،فور وصوله لمقر الجهاز رئيس الجهاز الرائد فرج اقعيم وكافة ضباط وضباط الصف والأفراد بالجهاز ،وناقش خلال اجتماع عقده بالخصوص جميع المشاكل التي تواجه سير عمل الجهاز وكيفية توفير كافة الاحتياجات من قبل الحكومة فيما يخص المرتبات والمكافئات والإمكانيات.

هذا وأجرى الثني جولة في مختلف ادارات ومكاتب رئاسة الجهاز برفقة رئيس الجهاز وضباطه إضافة إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي ،وقد أصدر الثني تعليماته بتوفير كافة الاحتياجات العاجلة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.