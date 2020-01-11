في زيارة غير معلنة .. باشاغا يصل أنقرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت مصادر بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن وزير الداخلية فتحي باشاغا، وصل العاصمة التركية أنقرة في زيارة مستعجلة صباح اليوم السبت حسبما أوردت وكالة نوفا.

وقال مصادر إعلامية أن باشاغا اجتمع خلال زيارته لتركيا بوزيري دفاع قطر وتركيا عقب زيارة لروما اجتمع خلالها بوفد حكومي أمريكي لمناقشة آخر المستجدات السياسية والعسكرية.

وكان باشاغا قد زار أنقرة رفقة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية في الثاني عشر من ديسمبر من العام الماضي وقال إن حكومته “ستطلب من تركيا رسميًا دعمًا عسكريًا وهذا سيكون لمواجهة القوات التابعة لخليفة حفتر .

وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع تركيا تغطي جميع الجوانب الأمنية تخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية مع الحكومة التركية، حسب وصفه .

باشاغا أضاف أن بنود المذكرة تتضمن التدريب وتبادل الخبرات وتطوير المنظومات الأمنية وكل ما يتعلق بالتدريب الأمني سواء كان أفرادا أو ضباطا، مشيرًا إلى أن أهمية المذكرة ستكون في إطار تعاون أمني كامل على غرار التعاون الأمني مع واشنطن فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفيما يخص المقاتلين في محاور القتال، أكد باشاغا أنه لن يتم خذلانهم، وأن مذكرة التفاهم ستكون عونا لهم وللشعب الليبي بأكمله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24