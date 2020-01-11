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بوابة إفريقيا الإخبارية/ البيضاء |

11 January, 2020

نفى مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، اليوم السبت، التصريحات المنسوبة لمحافظه علي الحبري حول وجود خطة للمصرف للمحافظة على قوة الدينار وتوفر السيولة بالمصارف فور انتهاء العمليات العسكرية في طرابلس.

وأكد مكتب الإعلام بالمصرف المركزي بالبيضاء عدم صحة تلك التصريحات المنسوبة لـه، معتبرا إياها تصريحات مفبركة وغير صحيحة ومجهولة المصدر

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تصريحات منسوبة لمحافظه السيد علي الحبري حول عزم مركزي البيضاء على تنفيذ خطة استراتيجية للمحافظة على قوة الدينار الليبي وثبات سعر الصرف على 1.38 وتوفر السيولة في المصارف خلال ثلاثة أشهر من إعلان التحرير وانتهاء العمليات العسكرية في العاصمة.