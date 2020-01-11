قوة أمنية تستعد للتوجه من بنغازي إلى سرت

تستعد الادارة العامة للبحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي، للتوجه الى مدينة سرت بعد تكليفهم بمهام جديدة في المدينة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة وليد العرفي، في تصريح لقناة “218”، مساء السبت، إن القوة المكلفة تتجهز في هذه الأثناء لمغادرة مدينة بنغازي خلال الساعات القادمة.

وأوضح العرفي، أن القوة مكلفة بعدة مهام أبرزها حماية ومساندة قوات الجيش الوطني وتأمين الخطوط الخلفية في مدينة سرت وما حولها، وتأمين المقرات الحيوية بالمدينة، وإخلاء المقرات الحكومية التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض المواطنين، ونشر دوريات بمداخل ومخارج المدينة ووسط المدينة لضبط وحفظ الأمن بها.

وأضاف العرفي، أن انتقال القوة جاء بالتنسيق بين وزارة الداخلية والقيادة العامة وتتضمن عدة مراحل سيتم تنفيذها تباعاً بعد التنسيق مع مديرية أمن سرت والأجهزة الامنية في المدينة.

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