

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

11 January, 2020

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، السبت، إن تركيا وروسيا وإيطاليا اتفقتا على الجلوس حول الطاولة والعمل من أجل ليبيا.

وأضاف في تصريحات صحفية: “قبل بضعة أيام، التقيت في إسطنبول وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو؛ حيث اتفقنا على جلوس كل من إيطاليا وتركيا وروسيا حول الطاولة والعمل من أجل ليبيا” ،وأردف: “طالبنا بإشراك دول جوار ليبيا في مؤتمر برلين، ونحن سعداء لمشاركة الجزائر”.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج “ألغى زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما في آخر لحظة؛ بسبب وجود خليفة حفتر في روما، خلال هذا الأسبوع”.

وجدد السراج في كلمته خلال المؤتمر، ترحيبه بالمبادرة الروسية التركية الداعية لوقف إطلاق النار، كما رحب بجميع المبادرات التي تهدف إلى ذلك، على أن تكون متسقة مع شرطنا لانسحاب القوات المعتدية على عاصمتنا إلى ماقبل 4 أبريل 2019.

وقال إنه يتطلع إلى أن يسفر مؤتمر برلين عن تطورات إيجابية لوقف الحرب والتدخل الأجنبي، معربا عن استغرابه للصمت الدولي إزاء الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين وراح ضحيتها ألفي مواطن، وكان آخرها طلاب الكلية العسكرية.

وأوضح أن اللجنة المشتركة التي جرى الاتفاق بشأنها مع الجانب الإيطالي ستعمل على مراجعة ديون الشركات الإيطالية لاستكمال مستحقاتها حتى يمكن لها مواصلة عملها في ليبيا .”.

ولاحتواء الأزمة الليبية، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بيانا مشتركا دعيا فيه إلى وقف لإطلاق النار بداية من منتصف ليل الأحد.

ولاقت المبادرة ترحيبا وموافقة من المجلس الرئاسي الوفاق والمجلس الأعلى للدولة، بينما رفضها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مؤكدًا أن عملياته العسكرية ستستمر.