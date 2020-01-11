الجيش الوطني يُحرز تقدمات جديدة بمحور الهضبة

قال الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة العقيد ميلود الزوي، سيطرة قوات الجيش الوطني على جزيرة الفحم بمنطقة الهضبة، والتمركز في مراصد ومواقع متقدمة في المحور ذاته.

وأعلن الزوي في تصريح إلى قناة 218، اليوم السبت، مقتل 7 جنود وإصابة 3 آخرين في مواجهات المسلحين التابعين لحكومة الوفاق بمحور الهضبة مساء الجمعة، وقال إن الجنود قضوا جراء المواجهات المسلحة أثناء التقدم في المحور.

وأوضح الزوي، أن جثامين الجنود لم تصل بعد إلى مدينة بنغازي، ناعيًا جميع الجنود الذين قضوا في معارك طرابلس وغربي سرت، متمنيًا الشفاء العاجل لكل الجرحى في وحدات الجيش الوطني.

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