الجيش يسيطر على مواقع جديدة في مشروع الهضبة

العنوان_طرابلس

قال الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة العقيد ميلود الزوي، إن قوات الجيش سيطرت على جزيرة الفحم بمنطقة الهضبة، والتمركز في مراصد ومواقع متقدمة في المحور ذاته.

وأعلن الزوي في تصريح صحفي ، اليوم السبت، مقتل 7 جنود وإصابة 3 آخرين في مواجهاتمع المجاميع المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بمحور الهضبة مساء الجمعة، وقال إن الجنود قضوا جراء المواجهات المسلحة أثناء التقدم في المحور.

وأوضح الزوي، أن جثامين الجنود لم تصل بعد إلى مدينة بنغازي، ناعيًا جميع الجنود الذين قضوا في معارك طرابلس وغربي سرت، متمنيًا الشفاء العاجل لكل الجرحى في وحدات الجيش الوطني.